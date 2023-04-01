В Челябинске обсудили реализацию поручений губернатора в области охраны воздуха

На круглом столе встретились общественники и промышленники

В конце марта в Челябинске прошла встреча Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии с промышленниками и учеными. На круглом столе обсудили поручения главы региона в области охраны атмосферного воздуха на 2023 год и их реализацию, сообщил руководитель регионального экосовета Рашид Исмаилов.

На сегодняшний день в регионе проводится трехуровневая система мониторинга загрязнения воздуха: локальный мониторинг — когда предприятие само следит за количеством выбросов, региональный — предприятия контролирует Минэкологии Челябинской области и федеральный — за ситуацией наблюдают Росгидромет, Минцифры и Минприроды России. Для контроля на территории региона расположены 16 федеральных постов, 10 стационарных, 10 сигнальных, 3 передвижных поста и 3 поста предприятий. Для того, чтобы воздух в регионе становился все чище, система «слежки» за предприятиями будет развиваться и дальше.

«Например, для автоматизации расчетов будут объединены программные продукты, внедрены динамические модели расчета рассеивания выбросов, предприятия продолжат реализовывать локальные системы мониторинга. Безусловно, что во главе угла стоит открытость всех данных для населения. Открыты для диалога и промышленники»,— отметил Рашид Исмаилов.

На круглом столе также обсудили вопрос организации локальной системы наблюдения. Как отметила заместитель директора по правовым вопросам «Завода ТЕХНО» Екатерина Сперанская, на сегодняшний день отсутствует какая-либо нормативная база, и каждый понимает работу по-своему.

«Понятно, в чем преимущества от внедрения данных систем на предприятиях с точки зрения власти, но правильно организованная локальная система наблюдения дает много преимуществ бизнесу»,— сказала Екатерина Сперанская.

Рашид Исмаилов ответил, что запрос на отечественные системы мониторинга воздуха есть, и задача Координационного совета — оказать содействие и организовать эффективный диалог с производителями.

Ранее челябинские экологи обменялись опытом реализации проекта «Чистый воздух» с коллегами из других регионов.