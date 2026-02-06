В Челябинске обсудили перспективы внедрения ИИ в сферу городского хозяйства

В областном центре накоплен богатый опыт применения цифровых технологий

В рамках форума «Есть результат», организованного региональным отделением партии «Единая Россия», велась работа над предложениями в «Народную программу». Координатором рабочей группы «Удобная и комфортная жизнь» выступил заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Буяков. Участники обсудили внедрение цифровых технологий в сферу городского хозяйства, а также экологические проекты, реализуемые в мегаполисе.





В Челябинске накоплен богатый практический опыт внедрения современных цифровых решений, в их числе — проект «Умный трамвай», система видеоаналитики «Дозор М3». Специфику работы этих и других систем искусственного интеллекта в сфере управления дорожного хозяйства раскрыл заместитель главы города Челябинска по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.





Особое внимание участники рабочей группы уделили экологической повестке. В регионе контролируется уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, вводятся системы мониторинга контейнерных площадок. Реализуются крупные инфраструктурные экопроекты — очистка водоемов и рекультивация свалок. Беспрецедентный пример — Челябинский полигон, на месте которого сегодня выращивают растения для озеленения города.

«За прошедшие пять лет в регионе реализовано немало значимых проектов. Успешные наработки и практики — с учетом потребностей территорий, современных вызовов и стратегических целей развития — могут стать основой формирования новых векторов развития как Челябинской области, так и стать примерами для реализации в других регионах страны. Перед рабочей группой стояла задача не только изучить успешные региональные инициативы, но и сформулировать конкретные системные решения на перспективу до 2031 года. Эти предложения нами сформированы и могут составить основу новой редакции Народной программы Единой России»,— подчеркнул Сергей Буяков.

Участники рабочей группы уточнили, что сегодня в региональные проекты включаются экологические подпроекты и инфраструктурные задачи, которые задают новые стандарты в сфере формирования городской среды.

Отметим, секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев поблагодарил Челябинскую область за старт отчетной кампании «Единой России».