В Челябинске обсудили новые векторы патриотического воспитания молодежи

Круглый стол в Штабе общественной поддержки провела директор АНО «АСТИК» Елена Родионова

Директор АНО по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций» Елена Родионова стала гостем Штаба общественной поддержки в Челябинске. Она провела круглый стол на тему «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи», в ходе которого обозначила основные векторы работы с подрастающим поколением.

«Есть несколько важных тем, которые нельзя упускать из виду. Прежде всего, надо работать с самим термином „патриотизм“ — слишком многое разными недружественными силами было вложено в то, чтобы это считалось чем-то плохим. Второе. Следует уходить от формальной патриотики, когда просто возлагают цветы и ходят строем, но не понимают зачем, — эти ритуалы требуют осмысления и наполнения. Третья тема — это сохранение исторической памяти. И это, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, ключевой базис патриотического воспитания», — отметила Елена Родионова.

По ее словам, сегодня настало время деятельной патриотики, основанной на лучших образцах прошлого.

«Сегодня исторический момент, когда мы можем наполнить само понятие новыми смыслами — вместе с образованием, воспитанием, государственной повесткой и решением государственных задач. Но патриотизм — это и нормальные добрые дела во благо своей семьи и страны, любая созидательная деятельность. Мне кажется, именно сейчас настал момент выхода на такую стадию гражданственности, на ту стадию деятельного патриотизма, который нужен стране, и сейчас нужен особенно», — добавила Елена Родионова.

Также она напомнила о важности уважения к молодым и деятельного сотрудничества.

«Настало то время уважения к возможностям молодого человека, которое нужно развивать и поддерживать всеми способами. Единственное, чем молодой человек отличается от взрослого, — это отсутствие опыта. Нужно учитывать возможности детей, нельзя их недооценивать. Посыл должен быть такой: не мы придумываем что-то, а вместе проводим это с ними. Тогда ценность результата будет выше, в том числе для них самих», — отметила эксперт.