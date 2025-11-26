В Челябинске обсудили 17 традиционных ценностей России

Диалог поколений прошел в штабе общественной поддержки

В штабе общественной поддержки Челябинской области прошла встреча в рамках проекта «17 традиционных ценностей России». Мероприятие объединило студентов, представителей власти, ветеранов СВО — участников программы «Герои Южного Урала», активистов и экспертов для глубокого разговора о духовных и культурных основах российского общества.

«Самое главное для меня — это семья: супруга и дети. Также очень важны справедливость, достоинство и патриотизм. Сейчас я особенно остро ощущаю, что люблю свою Родину, свой город, свой район, где я родился. И стараюсь передать это своим детям», — это рассказ ветерана СВО, участника программы «Герои Южного Урала» Алексея Гордеева о личной системе ценностей.

Своими словами он придал особую глубину встрече. Мероприятие стало площадкой для межпоколенческого диалога о фундаментальных основах российского общества. Участники подчеркнули значимость личного осмысления традиционных ценностей, необходимость адаптации просветительских форматов к цифровой среде, роль ценностей как объединяющего фактора для разных поколений и социальных групп.

Начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов акцентировал внимание на значимости президентского указа о сохранении традиционных духовных ценностей.

«Любое мероприятие, связанное с популяризацией, обсуждением или анализом этих ценностей, становится крайне важным для нашего общества. Значение ценностей раскрывается не только в документах, но и через личный опыт, семейные традиции, историю семьи. Только когда ценности проходят через жизнь каждого человека, приходит осознание: „Я — россиянин, эти ценности — мои“», — пояснил он.

Заместитель председателя Законодательного собрания региона Андрей Шмидт подчеркнул роль духовных ценностей в развитии общества.

«Сегодня, как никогда, важен суверенитет ценностей. Они объединяют людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий, поддерживают в трудные времена, формируют единство и сплоченность общества», — отметил он.

Проект «17 традиционных ценностей России» продолжает серию мероприятий, направленных на популяризацию и осмысление духовно‑нравственных основ российского общества.

В доступной форме участники обсудили, как такие ценности, как семья, взаимопомощь, справедливость и патриотизм, проявляются в повседневной жизни.

Алексей Гордеев также обратил внимание на необходимость новых форматов просвещения в цифровую эпоху:

«Дети получают информацию в основном из интернета. Важно больше говорить о ценностях, донося их в интересной, увлекательной форме, возможно, с использованием современных технологий».