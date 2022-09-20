В Челябинске общество инвалидов ютится в подвальном помещении

Попасть в помещение без посторонней помощи колясочники не могут

В Челябинске организация общества инвалидов Советского района несколько лет пытается добиться установки пандуса. Без него занятия в помещении недоступны для колясочников, а инвалиды-опорники вынуждены спускаться в расположенное в подвале жилого дома помещение по разбитым ступеням. Почему входную группу за много лет так и не привели в порядок, выясняла корреспондент ИА «Первое областное».О недоступности общества инвалидов Советского района для маломобильных групп в редакцию Первого областного информационного агентства сообщила челябинка Наталья Николаева, чьи сын и муж — инвалиды.

«Состояние ступеней в обществе инвалидов Советского района никуда не годится. На занятия приходят пожилые люди, а молодежь в инвалидных колясках не может туда попасть. В крайнем случае мы их заносим: человека и коляску по отдельности. Инвалиды особенно нуждаются в тепле и общении, поэтому важно, чтобы этот пункт был для них доступен»,

— рассказала Наталья Николаева.

Помещение общества инвалидов расположено в подвале жилой пятиэтажки. Его некоммерческой организации для проведения занятий с инвалидами много лет назад выделил городской комитет по управлению имуществом и земельными отношениями.В пятикомнатном помещении площадью более 100 квадратных метров проходят мастер-классы по вышиванию, вязанию, организован хор, клуб прикладного творчества, спортивный и театральный клубы. Но самое главное — люди могут здесь пообщаться вживую.

«Условий здесь не было изначально. Даже магазин нельзя открыть, если не сделан пандус. А тут учреждение для инвалидов, и такое состояние входной группы. Когда впервые пришла туда, у меня все внутри перевернулось. Обращалась за помощью к депутату Артему Первушину, руководителю общественной приемной губернатора Челябинской области Татьяне Анненко. Хочется, чтобы ступени с входной группой в порядок привели и установили пандус. Ничего не могут сказать плохого, пытаются помочь. Но пока ситуация не изменилась»,

— продолжает Наталья Николаева.

«Обращения, касающиеся доступной среды для людей с инвалидностью, поступают ко мне регулярно. Очень часто мы сами инициируем мониторинг доступной среды социально значимых объектов. Недавно такие мероприятия прошли в Челябинске, Златоусте и Миассе. Обращение по поводу помещения на Плеханова, 14 сейчас находится у нас в работе. Мы ждем ответ председателя этой организации, который, надеюсь, позволит нам выявить причины и определить возможные меры содействия»,

— рассказала Юлия Сударенко.

«Мы не получали обращений об установке пандуса в обществе инвалидов на Плеханова, 14. В соответствии с законом Челябинской области о разграничении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов администрация Советского района не наделена полномочиями на проведение работ по установке пандуса для общественных организаций»,

— говорится в ответе за подписью исполняющего обязанности главы Советского района Евгения Петрова.





Челябинка переживает, что скоро похолодание и ступеньки превратятся в каток. Это сделает помещение недоступным и для колясочников, и для пожилых, и для людей на костылях.С просьбой вступиться за право инвалидов на доступную среду женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.В администрации Советского района Челябинска сообщили, что о проблеме районного общества инвалидов не слышали, а полномочий для приведения крыльца в порядок у чиновников нет.

«Где нам взять деньги? К сожалению, спонсоров сейчас становится все меньше и меньше. Хорошо, что местное собрание депутатов нас не бросает — выделяют средства на ремонт по мере необходимости. Несколько лет назад по стенам трещины пошли, так представители из КУИЗО, который в 2008 году и выделил нам в безвозмездную аренду это помещение на 49 лет, сказал: „Вы же видели, что это подвал? Зачем же вы его брали?“»

— говорит заместитель председателя общества инвалидов Советского района Елена Птицина.

«С 2012 года городская администрация оплачивает коммунальные платежи за тепло, свет и воду. За содержание помещения и капремонт мы должны платить сами. У нас там долги. За счет грантов вытягиваем занятия: закупаем настольные игры для молодежи, материалы для костюмов, рукоделия. Всего у нас на регулярной основе занимаются от 50 до 70 человек»,

— добавила Елена Птицина.

«В прошлом году Совет депутатов Советского района выделил 400 тысяч рублей на ремонт [помещения] общества инвалидов. Помещение расположено в подвале и, естественно, требует соответствующего ухода. Входную группу ранее тоже ремонтировали: варили металл, красили поручни. На 2023 год выделены и зарезервированы еще 100 тысяч рублей по программе „Первоочередные мероприятия по депутатским наказам“ на новые ступени, навесы и ремонт цоколя перед входом»,

— говорит Артем Первушин.

Но самостоятельно привести крыльцо в порядок и установить пандус общество инвалидов, которое является некоммерческой организацией, не может.Организация существует за счет субсидий и грантов, которые выделяются на проекты по реабилитации инвалидов. Направлять эти деньги на ремонт крыльца и установку пандуса нельзя.Частично решить проблему готовы местные парламентарии. Как рассказал заместитель председателя Совета депутатов Советского района Артем Первушин, деньги обществу инвалидов они выделяют регулярно.

«Что касается пандусов — его устройство на крыльце технически невозможно без полной реконструкции. Необходимо полностью демонтировать всю входную группу в подвал, где проходят инженерные коммуникации, и делать вход с другой стороны. Это уже совершенно иные затраты»,

— добавил Артем Первушин.

Задача общества инвалидов в настоящее время — подготовить необходимую документацию для проведения тендера на ремонт входной группы, чтобы зимой прошли торги и с приходом тепла начались строительные работы.Елена Птицина подтверждает — сумма на реконструкцию входной группы действительно необходима внушительная. Говорит, на демонтаж старого крыльца, снятие слоя земли и организацию вдоль окон подъезда плавного пологого пандуса потребуется не меньше миллиона рублей.Доступная среда для маломобильных челябинцев, по словам собеседницы сайта, отсутствует еще в трех обществах инвалидов — Курчатовского, Калининского и Тракторозаводского районов. ИА «Первое областное» отправило в администрацию города запрос с просьбой уточнить, запланирована ли установка пандусов в данных НКО. Как только ответ поступит в распоряжение редакции, мы его опубликуем.