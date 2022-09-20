О недоступности общества инвалидов Советского района для маломобильных групп в редакцию Первого областного информационного агентства сообщила челябинка Наталья Николаева, чьи сын и муж — инвалиды.
«Состояние ступеней в обществе инвалидов Советского района никуда не годится. На занятия приходят пожилые люди, а молодежь в инвалидных колясках не может туда попасть. В крайнем случае мы их заносим: человека и коляску по отдельности. Инвалиды особенно нуждаются в тепле и общении, поэтому важно, чтобы этот пункт был для них доступен», — рассказала Наталья Николаева.
Помещение общества инвалидов расположено в подвале жилой пятиэтажки. Его некоммерческой организации для проведения занятий с инвалидами много лет назад выделил городской комитет по управлению имуществом и земельными отношениями.
В пятикомнатном помещении площадью более 100 квадратных метров проходят мастер-классы по вышиванию, вязанию, организован хор, клуб прикладного творчества, спортивный и театральный клубы. Но самое главное — люди могут здесь пообщаться вживую.
«Условий здесь не было изначально. Даже магазин нельзя открыть, если не сделан пандус. А тут учреждение для инвалидов, и такое состояние входной группы. Когда впервые пришла туда, у меня все внутри перевернулось. Обращалась за помощью к депутату Артему Первушину, руководителю общественной приемной губернатора Челябинской области Татьяне Анненко. Хочется, чтобы ступени с входной группой в порядок привели и установили пандус. Ничего не могут сказать плохого, пытаются помочь. Но пока ситуация не изменилась», — продолжает Наталья Николаева.
Челябинка переживает, что скоро похолодание и ступеньки превратятся в каток. Это сделает помещение недоступным и для колясочников, и для пожилых, и для людей на костылях.
С просьбой вступиться за право инвалидов на доступную среду женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.
«Обращения, касающиеся доступной среды для людей с инвалидностью, поступают ко мне регулярно. Очень часто мы сами инициируем мониторинг доступной среды социально значимых объектов. Недавно такие мероприятия прошли в Челябинске, Златоусте и Миассе. Обращение по поводу помещения на Плеханова, 14 сейчас находится у нас в работе. Мы ждем ответ председателя этой организации, который, надеюсь, позволит нам выявить причины и определить возможные меры содействия», — рассказала Юлия Сударенко.
В администрации Советского района Челябинска сообщили, что о проблеме районного общества инвалидов не слышали, а полномочий для приведения крыльца в порядок у чиновников нет.
«Мы не получали обращений об установке пандуса в обществе инвалидов на Плеханова, 14. В соответствии с законом Челябинской области о разграничении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов администрация Советского района не наделена полномочиями на проведение работ по установке пандуса для общественных организаций», — говорится в ответе за подписью исполняющего обязанности главы Советского района Евгения Петрова.
Но самостоятельно привести крыльцо в порядок и установить пандус общество инвалидов, которое является некоммерческой организацией, не может.
«Где нам взять деньги? К сожалению, спонсоров сейчас становится все меньше и меньше. Хорошо, что местное собрание депутатов нас не бросает — выделяют средства на ремонт по мере необходимости. Несколько лет назад по стенам трещины пошли, так представители из КУИЗО, который в 2008 году и выделил нам в безвозмездную аренду это помещение на 49 лет, сказал: „Вы же видели, что это подвал? Зачем же вы его брали?“» — говорит заместитель председателя общества инвалидов Советского района Елена Птицина.
Организация существует за счет субсидий и грантов, которые выделяются на проекты по реабилитации инвалидов. Направлять эти деньги на ремонт крыльца и установку пандуса нельзя.
«С 2012 года городская администрация оплачивает коммунальные платежи за тепло, свет и воду. За содержание помещения и капремонт мы должны платить сами. У нас там долги. За счет грантов вытягиваем занятия: закупаем настольные игры для молодежи, материалы для костюмов, рукоделия. Всего у нас на регулярной основе занимаются от 50 до 70 человек», — добавила Елена Птицина.
Частично решить проблему готовы местные парламентарии. Как рассказал заместитель председателя Совета депутатов Советского района Артем Первушин, деньги обществу инвалидов они выделяют регулярно.
«В прошлом году Совет депутатов Советского района выделил 400 тысяч рублей на ремонт [помещения] общества инвалидов. Помещение расположено в подвале и, естественно, требует соответствующего ухода. Входную группу ранее тоже ремонтировали: варили металл, красили поручни. На 2023 год выделены и зарезервированы еще 100 тысяч рублей по программе „Первоочередные мероприятия по депутатским наказам“ на новые ступени, навесы и ремонт цоколя перед входом», — говорит Артем Первушин.
Задача общества инвалидов в настоящее время — подготовить необходимую документацию для проведения тендера на ремонт входной группы, чтобы зимой прошли торги и с приходом тепла начались строительные работы.
«Что касается пандусов — его устройство на крыльце технически невозможно без полной реконструкции. Необходимо полностью демонтировать всю входную группу в подвал, где проходят инженерные коммуникации, и делать вход с другой стороны. Это уже совершенно иные затраты», — добавил Артем Первушин.
Елена Птицина подтверждает — сумма на реконструкцию входной группы действительно необходима внушительная. Говорит, на демонтаж старого крыльца, снятие слоя земли и организацию вдоль окон подъезда плавного пологого пандуса потребуется не меньше миллиона рублей.
Доступная среда для маломобильных челябинцев, по словам собеседницы сайта, отсутствует еще в трех обществах инвалидов — Курчатовского, Калининского и Тракторозаводского районов. ИА «Первое областное» отправило в администрацию города запрос с просьбой уточнить, запланирована ли установка пандусов в данных НКО. Как только ответ поступит в распоряжение редакции, мы его опубликуем.