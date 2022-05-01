В Челябинске общественный транспорт изменит маршруты из-за легкоатлетической эстафеты

Рассказываем, как будут следовать автобусы, троллейбусы и трамваи

2 мая в Челябинске пройдет эстафета по маршруту от площади Революции до памятника Курчатова и обратно. На время проведения спортивного мероприятия не только будет ограничено и закрыто движение на нескольких участках, но и общественный транспорт изменит маршруты. О том, как будут следовать автобусы, троллейбусы и трамваи во время эстафеты, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«С 10:00 до 15:00 будет закрыто движение городского транспорта по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга, а также на всех перекрестках на данном участке. На период закрытия изменится трасса движения автобусов №№ 2, 4, 14, 15, 16, 33, 51, 64, 81, 90с, 123, 136К, 483, троллейбусов №№ 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 26 и трамваев №№ 17, 20»,— уточнили в мэрии.

Автобусы будут идти по следующим маршрутам:

№ 2: пр. Ленина — Свободы (обратно Цвиллинга) — Тимирязева — Сони Кривой — Лесопарковая, далее по маршруту до Петра Столыпина; № 4: пр. Ленина — Свободы — ж. д. Вокзал;

№ 123: пр. Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой (до спорткомплекса ЮУрГУ);

№ 483: Свободы — Тимирязева (обратно Цвиллинга — пр. Ленина) — Сони Кривой — Лесопарковая — ПКиО;

№№ 14, 51, 90с: Свободы — Тимирязева — Воровского, далее по маршруту;

№ 64: Бр. Кашириных — Свободы — ж. д. Вокзал (через Цирк по развязке); № 15: Свердловский пр. — Коммуны — Энгельса — Труда — Свердловский пр., далее по маршруту до ЧМК;

№№ 16, 136К: Худякова — Лесопарковая — Сони Кривой — Энтузиастов — Худякова, далее по маршруту;

№№ 33, 81: Энгельса — Сони Кривой — Лесопарковая — ПКиО.

Троллейбусы также изменят свои маршруты:

№ 7: ЧМК — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ЧМК;

№ 12: ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская;

№ 17: ул. Молдавская — Комсомольский пр. — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Северо-Крымская — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Молдавская;

№ 10: Солнечный берег — ж. д. Вокзал;

№ 16: ЖБИ — ж. д. Вокзал;

№ 19: ТЭЦ № 3 — пос. Первоозерный — ж. д. Вокзал (с заездом на пос. Первоозерный в оба направления);

№ 14: ЧМК — Бр. Кашириных; № 26: Молдавская — Комсомольский пр. — ЧМК.

Изменится и движение трамваев:

№ 17: Чичерина — Кирова — Цвиллинга — Карла Маркса — Труда — трамвайное депо № 1;

№ 20: ЧМК — Кирова — Цвиллинга — Карла Маркса — Труда — трамвайное депо № 1.

Подробнее об ограничении движения на период проведения эстафеты читайте в нашем материале.