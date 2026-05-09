В Челябинске общественный транспорт 9 мая работает до часа ночи

Рассказываем, где именно будут ждать пассажиров

В 22:00 на набережной Миасса в Челябинске начнется праздничный салют. После этого по домам горожан развезет общественный транспорт — он будет работать до часа ночи, сообщает пресс-служба мэрии.

На своих маршрутах будут дежурить:

— автобусы № 1, 2, 4, 8, 9, 15, 17а, 18, 22, 34, 51, 58, 64, 71, 123, 125, 483;

— троллейбусы № 7, 10, 12, 14, 17, 19;

— и трамваи № 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 22.

Они будут ждать пассажиров на следующих остановках.

Рынок Перекресток

Автобусы № 8 до Мамина и № 71 до ЧМК.

Площадь Революции

Автобус № 64 до Автобусного парка.

Трамвай № 3 до Автовокзала, а также № 3 по Кирова до ЧМК.

Трамвай № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС.

Трамвай № 16 по Российской до Чичерина.

Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова.

Пересечение улицы Труда и Свердловского проспекта

Автобусы № 58 до Чистопольской и № 22 до ЧКПЗ.

Пересечение Свердловского проспекта и проспекта Победы

Автобусы № 34 до Чурилово и № 18 до ТРК «Алмаз».

Торговый центр

Автобус № 8 до Академика Королева.

Цирк

Автобусы № 9 до Петра Столыпина, № 18 до Автобусного парка, № 3 до Автовокзала, № 15 по Кирова, Горького до ЧТЗ и № 16 до Чичерина.

ДС «Юность»

Автобус № 2 до Чурилово.

Алое поле

Автобус № 4 до Мамина.

Театр Кукол

Трамваи № 2 до Областной больницы, № 3 до ЧМК, № 22 по Карла Маркса до Харлова и № 16 до Чичерина.

Краеведческий музей

Трамвай № 2 до Областной больницы.

Площадь Искусств

Трамваи № 3 до Автовокзала и № 3 до ЧМК, трамваи № 22 до Чичерина и № 22 по Карла Маркса до Харлова.

Теплотехнический институт

Трамвай № 3 по Российской до Автовокзала, № 3 до ЧМК, № 15 до Чичерина, № 15 по Горького до ЧТЗ, № 22 по Российской до Харлова.

Арт-Сквер на пересечении Труда и Пушкина

Трамваи № 7 до Автовокзала, № 16 по Российской до Чичерина, № 22 по Труда до Харлова.

ТРК «Куба»

Трамваи № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС, № 5 до Автовокзала и № 22 по Кирова до Чичерина.

Посмотреть салют также можно из дома. На сайте 1obl. tv в 22:00 пройдет онлайн-трансляция.