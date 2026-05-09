В 22:00 на набережной Миасса в Челябинске начнется праздничный салют. После этого по домам горожан развезет общественный транспорт — он будет работать до часа ночи, сообщает пресс-служба мэрии.
На своих маршрутах будут дежурить:
— автобусы № 1, 2, 4, 8, 9, 15, 17а, 18, 22, 34, 51, 58, 64, 71, 123, 125, 483;
— троллейбусы № 7, 10, 12, 14, 17, 19;
— и трамваи № 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 22.
Они будут ждать пассажиров на следующих остановках.
Рынок Перекресток
Автобусы № 8 до Мамина и № 71 до ЧМК.
Площадь Революции
Автобус № 64 до Автобусного парка.
Трамвай № 3 до Автовокзала, а также № 3 по Кирова до ЧМК.
Трамвай № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС.
Трамвай № 16 по Российской до Чичерина.
Трамвай № 22 по Карла Маркса до Харлова.
Пересечение улицы Труда и Свердловского проспекта
Автобусы № 58 до Чистопольской и № 22 до ЧКПЗ.
Пересечение Свердловского проспекта и проспекта Победы
Автобусы № 34 до Чурилово и № 18 до ТРК «Алмаз».
Торговый центр
Автобус № 8 до Академика Королева.
Цирк
Автобусы № 9 до Петра Столыпина, № 18 до Автобусного парка, № 3 до Автовокзала, № 15 по Кирова, Горького до ЧТЗ и № 16 до Чичерина.
ДС «Юность»
Автобус № 2 до Чурилово.
Алое поле
Автобус № 4 до Мамина.
Театр Кукол
Трамваи № 2 до Областной больницы, № 3 до ЧМК, № 22 по Карла Маркса до Харлова и № 16 до Чичерина.
Краеведческий музей
Трамвай № 2 до Областной больницы.
Площадь Искусств
Трамваи № 3 до Автовокзала и № 3 до ЧМК, трамваи № 22 до Чичерина и № 22 по Карла Маркса до Харлова.
Теплотехнический институт
Трамвай № 3 по Российской до Автовокзала, № 3 до ЧМК, № 15 до Чичерина, № 15 по Горького до ЧТЗ, № 22 по Российской до Харлова.
Арт-Сквер на пересечении Труда и Пушкина
Трамваи № 7 до Автовокзала, № 16 по Российской до Чичерина, № 22 по Труда до Харлова.
ТРК «Куба»
Трамваи № 5 по Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС, № 5 до Автовокзала и № 22 по Кирова до Чичерина.
Посмотреть салют также можно из дома. На сайте 1obl. tv в 22:00 пройдет онлайн-трансляция.