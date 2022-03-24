Челябинское областное отделение «Опора России» предложило ввести временный мораторий на снос киосков и приведение их в соответствие с дизайн-кодом. Отсрочить эти мероприятия общественники просят до 2024 года. Такое обращение организация направила губернатору Алексею Текслеру.
По данным администрации Челябинска, в 2021 году снесли около 900 ларьков, еще около двух тысяч запланировано на 2022 год.
«Простые расчеты показывают, что рабочие места могут потерять около шести тысяч челябинцев. Более того, даже с учетом значительной доли теневой занятости граждан и неполной оплаты налогов, возможно снижение поступлений в бюджет. В текущей ситуации такие последствия нельзя не учитывать как отрицательные», — считает вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин.
Еще одна проблема, с которой столкнулись предприниматели, — это требование по приведению киосков в соответствие с дизайн-кодом. Рост цен на строительные и отделочные материалы за 2021 год составил до 200%.
«Принимая во внимание необходимость сохранения уровня занятости граждан и доступности товаров, «Опора» обратилась к губернатору с предложением рассмотреть возможность введения моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов и применение требований по приведению в соответствие с дизайн-кодом на срок до 2024 года», — уточнил эксперт.
Также общественники предлагают распространить в регионе такую форму торговли, как ярмарка выходного дня. Это позволит обеспечить южноуральцев качественными продовольственными товарами отечественного производства.
В феврале 2022 года глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по сносу незаконных ларьков на Комсомольском проспекте. На их месте появятся деревья и вазоны с цветами. Работы по демонтажу уже начались и будут завершены до конца июня. Кроме того, в Калининском районе Челябинска демонтируют популярный среди местных жителей стихийный рынок, расположенный на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы.