В Челябинске общественники просят приостановить снос старых киосков до 2024 года

Ларьки не соответствуют дизайн‑коду, но из‑за их ликвидации без работы могут остаться тысячи людей

Челябинское областное отделение «Опора России» предложило ввести временный мораторий на снос киосков и приведение их в соответствие с дизайн-кодом. Отсрочить эти мероприятия общественники просят до 2024 года. Такое обращение организация направила губернатору Алексею Текслеру.

По данным администрации Челябинска, в 2021 году снесли около 900 ларьков, еще около двух тысяч запланировано на 2022 год.

«Простые расчеты показывают, что рабочие места могут потерять около шести тысяч челябинцев. Более того, даже с учетом значительной доли теневой занятости граждан и неполной оплаты налогов, возможно снижение поступлений в бюджет. В текущей ситуации такие последствия нельзя не учитывать как отрицательные», — считает вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин.

Еще одна проблема, с которой столкнулись предприниматели, — это требование по приведению киосков в соответствие с дизайн-кодом. Рост цен на строительные и отделочные материалы за 2021 год составил до 200%.

«Принимая во внимание необходимость сохранения уровня занятости граждан и доступности товаров, «Опора» обратилась к губернатору с предложением рассмотреть возможность введения моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов и применение требований по приведению в соответствие с дизайн-кодом на срок до 2024 года», — уточнил эксперт.

Также общественники предлагают распространить в регионе такую форму торговли, как ярмарка выходного дня. Это позволит обеспечить южноуральцев качественными продовольственными товарами отечественного производства.

В феврале 2022 года глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по сносу незаконных ларьков на Комсомольском проспекте. На их месте появятся деревья и вазоны с цветами. Работы по демонтажу уже начались и будут завершены до конца июня. Кроме того, в Калининском районе Челябинска демонтируют популярный среди местных жителей стихийный рынок, расположенный на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы.