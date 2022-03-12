В Челябинске общественники организовали сбор старых покрышек

Такие отходы требуется отправлять на вторичную переработку

Активисты общественного объединения «Эко-Standart» запустили акцию «Сдай резину на переработку». Рейды прошли более чем в 200 автосервисах и центрах шиномонтажа Челябинска и Копейска.

Выявленные б/у покрышки отправятся на вторичную переработку на специализированные предприятия. По мнению активистов, данная акция направлена на предотвращение возможных экологических нарушений со стороны автосервисов и центров шиномонтажа, которые обязаны утилизировать использованные покрышки на специализированных предприятиях-переработчиках или полигонах. Однако далеко не все организации следуют правилам утилизации старых покрышек.

«Использованные покрышки являются отходом 4 класса опасности, которые запрещено складировать на территории и тем более размещать вне специально отведенных мест. Эти отходы почти не разлагаются и несут огромный вред окружающей среде», — сообщили в общественной организации «Эко-Standart».

Итогом рейда по автомастерским стало составление 25 актов о нарушениях при размещении отходов 4 класса в Челябинске, в Копейске — 17 актов. Информация о правонарушениях направлена в Министерство экологии Челябинской области. За незаконное размещение таких отходов нарушителям грозит штраф: для граждан административное наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.