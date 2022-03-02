В Челябинске общественная организация поздравит бездомных женщин с 8 марта

Организаторы проекта принимают помощь с подарком от неравнодушных челябинцев

Челябинская общественная организация «Другая медицина», которая оказывает медицинскую помощь бездомным, поздравит своих подопечных женщин с Международным женским днем. На выезде 10 марта общественники вручат женщинам подарки. Об этом организаторы проекта рассказали в социальных сетях «Другой медицины».



«Другая медицина» принимает помощь с поздравлениями от неравнодушных челябинцев. Можно приобрести подарки самому и передать проекту.

«Каждый год мы стараемся устроить для наших подопечных небольшой праздник, ведь они в первую очередь женщины. Им приятно ухаживать за собой и каждая хочет чувствовать себя красивой»,— комментируют авторы проекта.

В социальных сетях организаторы поделились списком необходимого и принимают шоколадные конфеты, крем для рук, бальзам для губ, подарочные пакеты, красивые носки и любые другие вещи, которые смогут порадовать дам в праздник. Передать помощь можно по адресу ул. Марченко 11Б.

