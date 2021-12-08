Вечером 8 декабря центр Челябинска сковали восьмибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторы образовались на проспекте Ленина, улицах Труда, Цвиллинга и Свободы.
Движение по улице Труда замедлилось из-за дорожных работ в двух местах. Может быть трудно проехать по Худякова и Энгельса.
Крупные пробки образовались по улице Братьев Кашириных, на Комсомольском проспекте и проспекте Победы.
«Через центр сейчас добираться очень долго. Решил объехать по Свободы, но и там движение затруднено»,— пишут читатели «Первого областного».
Сотрудники ГИБДД просят участников движения быть внимательными, соблюдать ПДД и рекомендуют заранее планировать маршрут.