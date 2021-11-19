В Челябинске образовались пробки в восемь баллов

Водителям следует выбирать оптимальный маршрут

В Челябинске в пятницу вечером, 19 ноября, наблюдаются пробки в восемь баллов. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует дорожные заторы в центре города и на северо-западе. Водители сообщают об авариях и дорожных заторах в центре города, на крупных развязках.

В центр и на северо-запад стоят улицы от Курчатова и Энгельса до Труда, Свердловский проспект — от пересечения с улицей Воровского и до проспекта Ленина, улица Цвиллинга — от Плеханова и также до Труда и обратно. «Стоит» и сама улица Труда от развязки с улицей Свободы до кольца на Свердловском проспекте. На развязке замечена авария в среднем ряду.

Крупные пробки зафиксированы на пересечении улиц Свободы и Российской с проспектом Ленина. Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору. Здесь ДТП на пересечении Воровского и Худякова по направлению к плотине. Крупная пробка образовалась на улице Куйбышева и на Косарева до Комсомольского проспекта, авария усложняет движение на проспекте Победы между Краснознаменной и Косарева. Также ДТП замечены со стороны ЧМЗ в центр города по Сверловскому тракут в районе Успенского кладбища.