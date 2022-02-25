В Челябинске образовались пробки в семь баллов

Дорожные заторы наблюдаются на крупных перекрестках

В Челябинске в пятницу вечером, 25 февраля, наблюдаются дорожные заторы. По данным «Яндекс. пробки» в городе наблюдаются скопления автомобилей на выезде из центра на северо-запад, в Тракторозаводский район. Крупная пробка зафиксирована из Ленинского района по Копейскому шоссе. Здесь авария в районе ТК «Алмаз». Подробнее о дорожной ситуации — от ИА «Первое областное».

На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до улицы Кирова. От Труда до проспекта Ленина в обе стороны «стоит» улица Цвиллинга.

На проспекте Ленина в центре пробки наблюдаются на перекрестках от Героев Танкограда, Российской, Свободы, Цвиллинга, далее на пересечении с Энгельса и Энтузиастов.

Свердловский проспект к Ленина стоит от улицы Блюхера. На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицей Худякова, здесь же замечено ДТП. К Худякова стоят улицы Лесопарковая и Татьяничевой.

По направлению в Тракторозаводский район наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки, крупная пробка между ними на улице Артиллерийской в обе стороны. Отдельные заторы образовались на крупных пересечениях на северо-западе города.

По Копейскому шоссе крупная пробка в сторону центра от кольца с улицей Машиностроителей. В районе ТК «Алмаз» замечено ДТП в правом ряду.