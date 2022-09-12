В Челябинске образовались крупные автомобильные заторы в центре и в Ленинский район

На Копейском шоссе дежурят бригады ДПС

В Челябинске в понедельник, 12 сентября, к окончанию рабочего дня транспорт застыл в уже привычных ежевечерних пробках. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует заторы в семь баллов. Затруднено движение автомобилей в в районе Алого поля и на пересечении улиц Цвиллинга и проспекта Ленина. На Копейском шоссе, по направлению в Ленинский район, где утром образовался крупный затор, дежурят бригады ДПС, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На месте ремонта трамвайных путей по Копейскому шоссе в Ленинский район напротив ТРК «Алмаз» перекрыты две полосы при повороте налево. Здесь дежурит бригада ДПС.

Для ремонта путей рабочие уже вскрыли дорожное покрытие. На участке работает техника и бригада подрядчиков. В узкое «горлышко» из двух полос вместо привычных четырех транспорт медленно, но протискивается.

«Довольно серьезная пробка, но двигается она быстро, потому что регулировщики организовали движение потока», – передает корреспондент информагентства.

Напомним, ремонт путей запланировали с 12 сентября по 29 сентября. На это время изменили схему движения трамваев. По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, на переезде заменят шпалы и изношенные рельсы, что позволит автомобилям проезжать данный переезд плавнее и быстрее после завершения работ. Всего в 2022 году в Челябинске отремонтируют восемь участков трамвайных путей.

Обновление рельсов и замена стрелок позволят улучшить качество работы трамваев и повысит их скорость, к тому же снизит вероятность схода вагонов.



Сегодня после крупного затора утром в Миндортрансе уточнили сроки закрытия полос по шоссе

«Для сохранения проезда по Копейскому шоссе ремонт переезда организован в 2 этапа с попеременным закрытием нескольких полос. Ограничения движения будут действовать в течение недели. Рекомендуется использовать объездные пути, в том числе через путепровод на ж/д вокзале. Основные работы и так проводятся в ночное время», — пояснил Алексей Нечаев.

Кроме затора на Копейском шоссе, привычная пробка образовалась по направлению из центра к Шершневской плотине, вокруг Алого поля — по улице Энгельса и на пересечении с проспектом Ленина, а также на развязке возле Центрального автовокзала. На северо-западе транспорт скапливается на улице Братьев Кашириных и на улице Молодогвардейцев по направлению в Парковый.