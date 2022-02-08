В Челябинске образовались длинные очереди в психиатрической больнице

Главный врач объяснил, как же попасть к нужному специалисту

В челябинской психоневрологической больнице больнице № 1 на улице Кузнецова, 2а возникли большое очереди. Об этом горожанка сообщила в соцсетях. ИА «Первое областное» разобралось, почему приема приходится ждать так долго, и как все-таки попасть в кабинет к специалисту.

Пользователь делится, что при трудоустройстве у нее требуют справку об обязательном прохождении психиатрического обследования, однако, по ее словам, очередь к специалисту выходит даже за территорию медучреждения.

«Очередь на это обследование стоит от самых ворот больницы, и всё это в наше не простое время пандемии!», — сокрушается челябинка.

Автор сообщения также отметила, что в очередь лишь за талоном приходится вставать с 5 утра.

ИА «Первое областное» попросило главного врача Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Анатолия Косова объяснить, чем вызван такой наплыв пациентов и рассказать, как же все-таки попасть на прием.

«Максимально в день медицинское учреждение может принять до 200 пациентов. Кроме обычной записи, есть и групповой приём работников предприятий, у которых высокая потребность получения документов для допуска к трудовой деятельности. Очень часто многие из работников обращаются к нам неоднократно», — отметил Анатолий Косов, поясняя загруженность учреждения.

Однако специалист подчеркнул, что посетителям не обязательно приходить и занимать очередь до открытия регистратуры. Чтобы не мерзнуть не улице, можно записаться на прием через портал Госуслуги. Кроме того, по словам главного врача, во вторую половину дня можно пройти психиатрическое освидетельствование без длительного ожидания в очереди.

«Для удобства жителей мы работаем и в субботу. Если вдруг кому-то не хватило талонов на текущий день, вопрос решается на месте, в рабочем порядке. Также просим не приходить задолго до открытия лечебного корпуса №6 и искусственно не создавать очереди и негативный настрой», — с сообщил Анатолий Косов.

Напомним, подобные очереди в психоневрологическую больницу случаются не первый год. Жители уже жаловались на длительное ожидание в конце 2020 года. Причины появления очереди тогда оказались примерно такими же.