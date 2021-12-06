В Челябинске образовались девятибалльные пробки

Причиной заторов стали гололед и ДТП

В понедельник 6 декабря, к окончанию первого рабочего дня, город сковали девятибалльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».



Движение затруднено в центре города, на проспекте Ленина, по улице Цвиллинга и Труда.

Замедлилось движение на проспекте Победы.

Из-за сложной ситуации на дороге, на улице Евтеева столкнулись два новых автобуса. Пользователи сервиса «Яндекс. Карты» сообщают о ДТП на проспекте Ленина и Свердловском проспекте.

Напомним, утром 6 декабря снегопад и гололед стали причиной восьмибалльных пробок.