В Челябинске обработают от клещей общественные пространства Курчатовского района

Работы запланированы на 2 мая

Во вторник, 2 мая, в Курчатовском районе Челябинска запланирована акарицидная обработка общественных пространств. В пресс-службе администрации города рассказали, какие места обработают от клещей.

В рамках первого этапа планируют обработать следующие общественные пространства:

сквер «Фонтан» на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Цинковой;

Березовую рощу на ул. 40-летия Победы в районе домов №№ 8, 10;

участки озелененных территорий на пересечении улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля в южном направлении;

озелененную территорию вдоль улицы Захаренко от ул. Солнечной до ул. Молдавской;

территорию зеленых насаждений вдоль ул. Бейвеля, 72 и ул. Мусы Джалиля, 7;

озелененную территорию у школы № 28 по ул. Рабоче-Крестьянской, 2А;

озелененную территорию вдоль ул. Бейвеля от ул. Профессора Благих в южном направлении до ул. Клайна;

озелененную территорию вдоль ул. Клайна.

В мэрии уточнили, что дата обработки может быть изменена в зависимости от погодных условий. Также горожан призвали ставить прививки от клещевого энцефалита.

Напомним, по данным на 28 апреля в Челябинской области привились свыше 32 тысяч южноуральцев. При этом 650 человек пострадали от укусов клещей.