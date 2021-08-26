В Челябинской области появятся дополнительные площадки для санавиации

Новые места для взлета и посадки вертолетов оборудуют уже в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать санитарную авиацию в труднодоступных территориях. Глава государства отметил, что на обновление российского авиапарка направят 340 миллиардов рублей, программа по обновлению уже сформирована. Скоро регионы получат отечественные самолеты и вертолеты.

«Важное направление — это создание эффективной авиационной группировки, в том числе и для решения проблемы пожаротушения», — отметил Владимир Путин.

Для Челябинской области вопрос санавиации актуален: врачи региона с начала года совершили 179 вылетов. Это 475 часов в пути. Специалисты эвакуируют экстренных пациентов из любого уголка области в ведущие медицинские центры. Иногда врачам приходится преодолевать по воздуху до 450 километров. Транспортировка автотранспортом, к примеру, может занимать до шести часов, вертолету достаточно двух.

«Легкомоторные санитарные вертолеты могут садиться практически в любом месте. В Челябинске есть специализированные площадки на территории городской больницы №6 и Челябинской областной клинической больницы. Оборудованные площадки также находятся в других крупных городах области. В планах в 2022 году организовать дополнительные площадки», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Вертолеты также могут экстренно вылетать из двух баз, расположенных в Магнитогорске и Челябинске. Пациентов, помимо больниц нашей области, могут доставлять в учреждения соседних регионов: Курганской и Свердловской областей.