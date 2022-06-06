В Челябинске обновляют трамвайные пути на проспекте Победы

Замену рельс проводят параллельно с ремонтными работами на теплосетях

В Челябинске приступили ко второму этапу работ на тепловых сетях по проспекту Победы. Ремонтная кампания проводится на оживленном перекрестке с улицей Горького, сообщили в «УСТЭК-Челябинск». Там же подрядчики завершают работы по укладке трамвайных путей, после чего на участке восстановят движение общественного транспорта.

«В рамках второго этапа ремонтной кампании приступили к реконструкции тепловых сетей в районе дома № 115 по пр. Победы. В связи с этим частично ограничен проезд транспорта с 20:00 5 июня до 20:00 20 июня в северо-восточном направлении в сторону аэропорта — проезжая часть сужена, и объезд организован по встречной полосе»,— напомнили в «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, что перекресток был перекрыт в связи с плановым ремонтом теплотрассы. Трамваи временно изменили маршрут движения.

Последний раз сети на данном участке магистрали меняли в 1990 году. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» на место изношенных труб уложат новые — стальные, с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Чтобы минимизировать для жителей домов некоторые неудобства, связанные с ремонтами, администрация города и Единая теплоснабжающая организация синхронизировали работы — параллельно с реконструкцией тепловых сетей проводится замена трамвайных путей.

Перекресток проспекта Победы и улицы Горького относится к числу продолжительных участков тепломагистралей, где работа по замене тепловых сетей выполняется поэтапно.

«К домам, попавшим в зону ремонта, смонтированы временные трубопроводы, чтобы ограничение горячего водоснабжения не было столь длительным. После завершения ремонта и подключения теплотрассы к центральной системе теплоснабжения их демонтируют»,— добавили в компании.

Восстановить нарушенное дорожное покрытие, включая асфальт и бордюры, теплоэнергетики планируют в начале июля.

Напомним, в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска продлили первый этап гидравлических испытаний. Второй этап гидравлических испытаний начнется, как и было запланировано, 14 июня.