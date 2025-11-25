В Челябинске обновили 139 объектов коммунальной инфраструктуры

Модернизация улучшит качество жизни южноуральцев

В Челябинске полным ходом идет модернизация коммунальной инфраструктуры. Программу проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с января 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Нацпроект пришел на смену уже имеющимся «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги», запущенным по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году. В его состав вошли 12 федеральных проектов, включающих в себя как развитие опорных населенных пунктов, так и благоустройство общественных пространств.

«По этой программе ведется развитие опорных населенных пунктов, комплексное развитие территорий, расселение граждан из аварийного жилья, реализуются региональные системы капремонта, внедряются инновации и цифровые решения в строительство, модернизируется инфраструктура, благоустраиваются общественные и дворовые пространства», — подчеркивают в ведомстве.

Один из ключевых федеральных проектов — «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Его задача — комплексное обновление тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Также уже разработаны комплексные программы модернизации на следующую пятилетку. Всего в планах 45,5 тысячи мероприятий, большая часть коснется сетей водоотведения и теплоснабжения. За третий квартал 2025 года по программе федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» завершили строительство и благоустройство 139 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения при годовом плане в 179. Это позволило улучшить качество услуг для семисот тысяч южноуральцев.

С 2022 года модернизация инфраструктуры идет при поддержке Фонда национального благосостояния. Организации, владеющие объектами инфраструктуры, могут получать льготные займы под 3% годовых сроком до 25 лет. Помимо этого, за счет бюджетных кредитов ведется обновление котельных, очистных сооружений, насосных станций, а также теплосетей.

Сегодня по программе реализуется 251 проект в 76 регионах. Всего с 2022 года по состоянию на 5 ноября 2025 года введено более 1,1 тыс. объектов, включая свыше 1,3 тыс. км инженерных сетей и 258 площадных объектов. Также продолжается работа программы капитального ремонта. Она включает почти 728 тыс. многоквартирных домов общей площадью 3 млрд кв. м, в которых проживает 91 млн человек, почти 62% жителей России.