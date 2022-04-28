В Челябинске обнаружили свалку ртутных ламп

Спасатели отправили опасные отходы на утилизацию

Более 100 люминесцентных ламп, в том числе разбитых, обнаружил в районе Градского кладбища в Челябинске один из местных жителей, сообщили сегодня, 28 апреля, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Опасные отходы были свалены прямо на землю у площадки для сбора ТБО. В Поисково-спасательной службе пояснили, что люминесцентные лампы являются источником паров ртути и требуют обязательной утилизации.

Стоит отметить, в Челябинске почти нет мест, куда горожане могли бы сдать ртутные лампы. В Поисково-спасательной службе корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что в городе есть пять организаций, занимающиеся утилизацией подобных отходов, но большинство из них работают только с юридическим лицами.

«Только одна организация готова принимать ртутные лампы от частных лиц, но только оптом и за плату. Утилизация одной лампы стоит 20 рублей 50 копеек. А сдать ртутный градусник стоит и вовсе 1400 рублей. Неудивительно, что люди выбрасывают подобные отходы с обычным мусором», — отметили в Поисково-спасательной службе.

Добавим, что превышения допустимой концентрации ртути на месте находки выявлено не было. Спасатели собрали лампы и осколки стекла в мешки и передали в Центр гражданской обороны и защиты населения.