В Челябинске обнаружены нелегальные елочные базары

Полицейские продолжат рейды вплоть до конца года

Полицейские провели 280 проверок на елочных базарах в Челябинске, уже выявлено 16 правонарушений, сообщили в пресс-центре мэрии.

В ходе рейдов проверяется наличие разрешающих документов: свидетельства о регистрации ИП или юрлица, накладных либо документов, подтверждающих происхождение реализуемых хвойных деревьев, а также договора на предоставление торгового места.

«В этом году на территории города действует 100 легальных новогодних ярмарок. Однако в ходе проверочных рейдов выявляются и пресекаются факты незаконной продажи хвойных деревьев», — говорится в сообщении.

Нелегальная торговля новогодними деревьями может обернуться штрафом до 200 тысяч рублей. Кроме того, полиция вправе изъять продукцию.