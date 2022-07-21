В Челябинске обманутые дольщики Сребрянского начали получать ключи от своих квартир

Три проблемных дома на Краснопольской площадке достроил Фонд защиты прав участников долевого строительства

В Челябинске сдали три десятиэтажных дома ЖК «Радуга», возведением которых занимались фирмы скандально известного предпринимателя Александра Сребрянского. Компании собрали с покупателей жилья деньги, но остановили стройку и оставили дольщиков без квартир. Благодаря федеральным средствам брошенные на стадии бетонных коробок объекты полностью завершены и готовятся к передаче собственникам. Журналист ИА «Первое областное» побывал на стройплощадке и пообщался с представителем регионального Фонда защиты прав дольщиков.

Речь идет о домах по улице Профессора Благих под номерами 51, 67 и 71. Все их начинали строить разные фирмы из ГК «Серебряный ключ» Сребрянского, но судьба у них одна. Несколько лет они простояли в виде голых бетонных коробок, почти без окон и без коммуникаций. По словам руководителя управления строительства Фонда защиты прав дольщиков в Челябинской области Константина Никитина, за это время охотники за металлом срезали с домов металлические конструкции, включая детали ливневой канализации. Дождевая и талая вода периодически заливала чердаки и этажи, в домах завелся грибок.





«Подрядчики, которые достраивали эти дома, приложили немало усилий, чтобы решить эту и другие проблемы. Сейчас то и дело проявляются ошибки и недоделки предыдущих застройщиков. Их исправляют и продолжат исправлять: гарантийный срок на дома составляет пять лет», — пояснил Константин Никитин.

На то, чтобы довести недострои до ума, подрядчикам потребовалось полгода. Фонд защиты прав дольщиков профинансировал работы в объеме порядка 440 млн рублей. Большая часть этой суммы поступила из федерального бюджета, 17% предоставила Челябинская область. После подтверждения госэкспертизой дополнительных работ, возникших уже в ходе строительства и не учтенных в проектах, объекты ожидает дополнительное финансирование.

Константин Никитин подчеркнул, что квартиры сдаются именно в таком виде, в каком их обещали дольщикам при заключении договоров. С чистовой отделкой, ваннами в санузлах и рукомойниками на кухнях, что сейчас не везде встретишь. Застройщики по возможности старались улучшать некоторые позиции в пределах бюджета. Например, закупать более качественные входные двери.





Кроме того, в проектах, по которым достраивались дома, учтены стандарты, которые на момент закладки зданий еще не действовали.

«Например, чердак дома застройщик утеплил пенопластом. Так уже не делают. Мы полностью убрали пенопласт и уложили вместо него негорючую теплоизоляцию»,— рассказал руководитель строительства дома по ул. Профессора Благих, 71 Евгений Устюгов.

Инженерная начинка домов также соответствует современным требованиям. В подвалах оборудованы индивидуальные тепловые пункты, которые позволяют максимально эффективно использовать энергию теплоносителя и, соответственно, экономить жителям на услугах ЖКХ. Температуру батарей в квартирах в зависимости от погоды за окном регулирует автоматика.





«Нам, можно сказать, повезло. До введения западных санкций мы успели закупить и установить в этом доме германские циркуляционные насосы. Сейчас можно купить только российские или китайские», — отметил инженер КИПиА Александр Давыдов.

Дома по улице Профессора Благих сданы. Сейчас строители устраняют мелкие замечания в доме № 67, после чего все три дома будут готовы к передаче под постоянное управление и заселению. В этих домах будут жить более 420 семей. Первый дольщик получил ключи от своего жилья накануне, 20 июля.





Напомним, что ЖК «Радуга» начали строить в 2013 году, но сдали только пять домов из одиннадцати. С 2018 года Александр Сребрянский обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. С того же года строительство ЖК было заморожено.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Фонд защиты прав дольщиков нашел застройщика для завершения строительства второй очереди дома № 4 в жилом комплексе «Бриз» на улице Набережной — еще одного проблемного объекта ГК «Серебряный ключ». Сдать высотку планируют до 30 августа 2023 года.