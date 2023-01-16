В Челябинске области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Он установится в регионе на двое суток

Челябинский гидрометцентр предупредил челябинцев о неблагоприятных метеорологических условиях. С 19:00 16 января и до 19:00 18 января в городе — слабый юго-западный ветер, в воздухе могут скапливаться вредные примеси. Об этом сообщает Минэкологии Челябинской области.



Неблагоприятные метеоусловия также установятся в Коркино, Карабаше, Аше и Златоусте.

Как комментируют в Минэкологии, рассеиванию выбросов в этот период мешает безветренная погода, туман и атмосферная инверсия — явление, при котором верхние слои воздуха оказываются теплее приземных.

При первой степени НМУ предприятия должны снижать выбросы в атмосферу на 15–20% от установленных нормативов. Это обязательные мероприятия, выполнение которых контролируют надзорные ведомства.