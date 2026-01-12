В Челябинске обещают −8 градусов 12 января перед резким похолоданием

Снег до южноуральской столицы не доберется

Сегодня, 12 января, в большинстве районов Челябинской области будет около −10°С. Местами возможен слабый снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске установится бесснежная погода. Температура поднимется до −8...-10°С. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В Магнитогорске — около −6°С и облачно с прояснениями.

В Миассе слабый снег ожидается лишь утром и ночью. Градусники покажут −8°С. Слабый западный ветер.

В Златоусте, напротив, легкий снег прогнозируют на протяжении всего дня. Столбики термометров поднимутся до −10°С.

В Троицке сегодня солнечно и около −9°С.

В Южноуральске синоптики обещают переменную облачность и −8°С.

В Снежинске — хмуро и −9°С. Почти без ветра.

В целом температура в регионе составит от −7 до −12°С, в низинах столбики термометров покажут до −17°С. Ветер будет западным, от 4 до 9 метров в секунду, локально с порывами до 13 метров в секунду.