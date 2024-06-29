В Челябинске новые троллейбусы выйдут на маршрут до парка Гагарина

Они будут ходить каждые 10-20 минут

Троллейбусы «Синара» выйдут на маршрут № 10 в Челябинске. Свыше десятка новых машин будут курсировать от Солнечного берега до парка Гагарина, рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Первый рейс будет стартовать от Солнечного берега в 6:25 по будням и 6:35 выходным, последний — в 22:28 и 22:40 соответственно. От парка Гагарина автобус отправится в будни в 5:31 и в выходные в 5:40. Последний рейс от парка — в 21:34 в будний день и 21:45 в выходной.

Всего на маршрут выйдет 11 обновленных транспортных средств. Подробное расписание — на сайте городского транспорта.