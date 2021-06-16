Новорожденный малыш, которому едва исполнился месяц, чуть не погиб от лакомства, которым мать намазала соску. Женщина хотела успокоить сына и дала ему капельку меда. Об этом в среду, 17 июня, рассказали сотрудники Челябинской областной детской больницы на официальной странице клиники в социальных сетях.
«Малыш поступил в больницу с сильнейшей аллергической реакцией. Причиной стал обычный мед, который мама намазала на пустышку, чтобы успокоить раскапризничавшегося младенца. Буквально на глазах малыш покрылся сильной сыпью, глаза покраснели и опухли, начался отек губ, языка. До отека Квинке не дошло благодаря быстрой реакции родителей, доставивших сына в экстренное приемное отделение», — рассказывают в пресс-службе ЧОДКБ.
Медики напоминают родителям, что давать мед малышам до года нельзя. Также нельзя намазывать на соску сладкие сиропы, варенье — это может спровоцировать аллергию, а в дальнейшем привести к заболеваниям зубов.
Несколько дней назад в ЧОДКБ спасли двухлетнего мальчика, который проглотил батарейку. Кусок металла мог спровоцировать разрыв пищевода.