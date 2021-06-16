В Челябинске новорожденный чуть не погиб от капельки меда

Мать дала ему лакомство на кончике соски, чтобы малыш не плакал

Новорожденный малыш, которому едва исполнился месяц, чуть не погиб от лакомства, которым мать намазала соску. Женщина хотела успокоить сына и дала ему капельку меда. Об этом в среду, 17 июня, рассказали сотрудники Челябинской областной детской больницы на официальной странице клиники в социальных сетях.

«Малыш поступил в больницу с сильнейшей аллергической реакцией. Причиной стал обычный мед, который мама намазала на пустышку, чтобы успокоить раскапризничавшегося младенца. Буквально на глазах малыш покрылся сильной сыпью, глаза покраснели и опухли, начался отек губ, языка. До отека Квинке не дошло благодаря быстрой реакции родителей, доставивших сына в экстренное приемное отделение», — рассказывают в пресс-службе ЧОДКБ.

Медики напоминают родителям, что давать мед малышам до года нельзя. Также нельзя намазывать на соску сладкие сиропы, варенье — это может спровоцировать аллергию, а в дальнейшем привести к заболеваниям зубов.

Несколько дней назад в ЧОДКБ спасли двухлетнего мальчика, который проглотил батарейку. Кусок металла мог спровоцировать разрыв пищевода.