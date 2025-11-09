В Челябинске новорожденных называют Ассадами, Миями и Есениями

Необычные и популярные имена назвали в роддоме ОКБ №2

За последние три месяца жителями Челябинска стали несколько Мий, Милан, Лионов, Данилов — эти и другие имена давали своим малышам молодые родители. Они особенно запомнились сотрудникам роддома Областной клинической больницы № 2. А еще в роддоме дали несколько советов о том, как выбрать малышу имя.

«Мы с теплотой вспоминаем каждое имя, которое прозвучало в наших стенах. Отдельно хотим выделить те, что запали в душу: Ассад, Любовь, Данил, Мия, Мирон, Влас, Павел, Мирослава, Таня, Милана, Есения, Илья, Ваня, Оливия, Лион, Леня»,— перечислили в телеграм-канале роддома.

Самыми популярными мужскими именами за последние три месяца стали Александр, Максим и Лев, женскими — Алиса, Софья и Ева.

Выбрать имя для ребенка — задача не из легких. Сотрудники роддома рекомендуют в первую очередь слушать свое сердце. Важно представить, как вы зовете ребенка по имени, произнести его в слух. Если все нравится — значит, следует выбрать это имя. Немаловажно подумать о сочетании имени с отчеством и фамилией. А еще помочь в выборе могут инициалы.