В Челябинске ночные воры свернули зеркала с элитных машин на 3 млн рублей

В полиции задержали 30‑летних подозреваемых

В Советском и Центральном районах Челябинска за одну ночь с десятка машин премиум-класса исчезли зеркала. В полиции задержали подозреваемых, сумма ущерба составила 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает городское управление полиции.

30-летний и 29-летний челябинцы орудовали в центре города, они выкручивали зеркала с автомобилей Lexus 570 и Toyota Land Cruiser 200.

«Ранее по данным фактам в отделах полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — пояснила начальник пресс-службы городского управления полиции Любовь Гайнулина.

Весной этого года в центре Челябинска уже задерживали жителя Екатеринбурга, который выкручивал зеркала у элитных иномарок, припаркованных во дворах.