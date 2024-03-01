В Челябинске незаконно сливают отходы в ливневки

Нарушители провоцируют на улицах потопы с характерным запахом

Неизвестные на автоцистернах сливают жидкие отходы в канализации и ливневки в местах, где это запрещено. О подобных случаях сегодня на аппаратном совещании заявил вице-мэр Александр Астахов.

Такие выбросы отходов провоцируют засоры коллекторов, что приводит к потопам на проезжей части и тротуарах. Подобная ситуация произошла на этой неделе на улице Железнодорожной, где очевидцы постоянно стали замечать спецтехнику с выкрученными госномерами.

«К сожалению, коммерческие предприятия, оказывающие услуги по откачке и вывозу жидких отходов или технических жидкостей, пытаясь сэкономить, сливают их там, где захотят, совершенно не думая о последствиях», — отметил Александр Астахов.

Челябинцев, ставших свидетелями слива отходов в сети городской канализации, попросили направлять фото или видео в управление благоустройства. Нарушителей будут наказывать штрафами — от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 25 до 50 тысяч — для юридических.