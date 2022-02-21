В Челябинске незаконно работал дом-аквариум

Выставку организовали без лицензии

В Металлургическом районе Челябинска была организована выставка пресноводных рыб. 14 февраля сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям посетили дом-аквариум с проверкой. Выяснилось, что выставка работала незаконно из-за отсутствия лицензии.

На выставке содержалось 548 рыб 76 видов в 40 аквариумах разного размера. Нарушений ветеринарного законодательства проверяющие не обнаружили. Однако сама выставка работала незаконно.

«Данная выставка работала в январе и феврале 2022 года незаконно, не имея на то лицензии, чем нарушила федеральный закон. Напомним, что с 1 января текущего года осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах возможно только при наличии лицензии, которую выдает Россельхознадзор», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно по заявке от учреждения проводится специальное обследование. Дом-аквариум такую заявку не подал, обследование не прошел, лицензию вовремя не получил, тем не менее два месяца был открыт для посетителей.

За данное нарушение в отношении юридического лица составлен протокол. Материалы дела будут переданы для принятия решения в Арбитражный суд.