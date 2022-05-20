В Челябинске нейрохирурги получили в помощники сигнальную станцию

Она следит, чтобы врач не задел важные области мозга

Одни из самых рискованных операций — на мозге. Если во время вмешательства нейрохирург повредит важные области серого вещества, пациент может потерять двигательную активность. Избежать такого поворота событий медикам ЧОКБ позволяет современная нейрофизиологическая станция. Во время операции она контролирует работу мозга больного, и при малейших отклонениях от нормы хирург имеет возможность изменить тактику своей работы, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

«Во время операции мы понимаем, как близко находимся от зон вестимоторной активности, которые отвечают за движения в руке, в ноге, на лице и так далее. Без мониторинга в настоящее время удаление опухолей головного мозга либо каких-то структур рядом с нервами практически невозможно»,

— говорит врач-нейрохирург ЧОКБ Игорь Журавлев.

Станция позволяет снизить процент неврологических осложнений при нейрохирургических операциях. Еще одна функция аппарата — картирование. Станция составляет своеобразную карту операционного поля. На ней отмечаются центры, повреждение которых нанесет непоправимый вред. И хирург получает возможность проложить безопасный путь к опухоли.

За год в отделении нейрохирургии ЧОКБ проводится более тысячи операций. Каждая десятая из них — с использованием интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Современная станция работает в ЧОКБ полгода. В ближайшем будущем она позволит освоить новые виды операций — удалять опухоли различной глубины залегания и повреждения спинного мозга, проводить вмешательства с интраоперационным пробуждением пациента.