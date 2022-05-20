«Во время операции мы понимаем, как близко находимся от зон вестимоторной активности, которые отвечают за движения в руке, в ноге, на лице и так далее. Без мониторинга в настоящее время удаление опухолей головного мозга либо каких-то структур рядом с нервами практически невозможно», — говорит врач-нейрохирург ЧОКБ Игорь Журавлев.
Станция позволяет снизить процент неврологических осложнений при нейрохирургических операциях. Еще одна функция аппарата — картирование. Станция составляет своеобразную карту операционного поля. На ней отмечаются центры, повреждение которых нанесет непоправимый вред. И хирург получает возможность проложить безопасный путь к опухоли.
За год в отделении нейрохирургии ЧОКБ проводится более тысячи операций. Каждая десятая из них — с использованием интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Современная станция работает в ЧОКБ полгода. В ближайшем будущем она позволит освоить новые виды операций — удалять опухоли различной глубины залегания и повреждения спинного мозга, проводить вмешательства с интраоперационным пробуждением пациента.