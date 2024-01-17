В Челябинске нейрохирурги извлекли из мозга ребенка кисту с личинками паразита

Несколько месяцев взрослые думали, что ребенок просто ленится

Нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели редкую операцию — извлекли из мозга школьника 12-сантиметровую кисту, состоящую из пузырьков с личинками паразита. Если бы лопнул хоть один из них, произошло бы заражение всего мозга. О деталях операции рассказали в ЧОДКБ.

Несколько месяцев взрослые думали, что 12-летний ребенок просто ленится: мальчик стал невнимательным, отставал в школе, получал замечания, у него испортился почерк, после уроков он приходил домой и сразу ложился спать. Родители списывали происходящее на загруженность и усталость и забили тревогу, только когда ребенок пожаловался на хромоту. Потом стала «отставать» рука, постоянно болела голова.





Ребенку провели МРТ в платной клинике: снимки показали объемное образование, занимающее большую часть правого полушария. Но определить характер образования врачи не могли. Многочисленные исследования привели семью в отделение нейрохирургии ЧОДКБ. Завотделением Герман Сафронов определил, что это эхинококкоз головного мозга.

«Ребенка мучали головные боли, произошел перекос лица, появилась слабость в конечностях. Я очень удивился, взглянув на снимки МРТ: эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету. Дислокация срединных структур до 1,5 сантиметров. А объем этого узла был порядка 12 сантиметров. Заболевание настолько редкое в нашей области, что на моей практике это всего второй раз. Первый раз был 30 лет назад. Заболевание крайне сложное, лечится очень плохо», — рассказал доктор.

Эхинококкоз головного мозга — это заболевание, обусловленное проникновением в мозг личинок эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. Заражение происходит в основном через грязные руки. Занос личинки в головной мозг происходит с током крови, если она не «зацепилась» в тканях предыдущих органов. Больной эхинококкозом человек не выделяет паразитов и не опасен для окружающих.





«Мы провели операцию. Образование внешне напоминает гигантскую ежевику или малину, потому как состоит из отдельных пузырьков. Образование было удалено тотально, причем с сохранением латеральной стенки заднего рога левого бокового желудочка. Нельзя было допустить вскрытия ни одного из пузырьков, потому что если бы это произошло и содержимое кисты попало бы в ликвор, тем более в желудочке, то произошло бы обсеменение всего мозга», — объяснил хирург.

Родители, услышав диагноз, тоже удивились: домашних животных в семье нет, а сын постоянно моет руки. Но доктор сказал, что это может случиться абсолютно с каждым, никто не застрахован.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо. Головные боли прошли, а движения восстановились почти в полном объеме. В общей сложности мальчик провел в стенах детской областной почти месяц — Новый год тоже пришлось встречать в палате. Впереди у него этап реабилитации и возвращение к привычному образу жизни.