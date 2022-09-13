Челябинский областной суд признал недействительным договор дарения, заключенный между жительницей Тракторозаводского района Галиной Башаевой и ее невесткой. Родственница пыталась выгнать пенсионерку Башаеву из единственного жилья, восстановить справедливость Галине Александровне помогла депутат Госдумы Яна Лантратова. Парламентарий рассказала о ситуации Первому областному информагентству.
По словам Яны Лантратовой, Галина Башаева подписала договор дарения квартиры в мае 2019 года. Пожилая женщина рассчитывала, что вдова ее брата будет помогать по хозяйству и заботиться о пожилой родственнице, но невестка решила выгнать пенсионерку.
«Помогла составить Галине Александровне исковое заявление, она собрала необходимые медицинские документы и пошла в суд. Однако Тракторозаводский районный суд отказался признать сделку недействительной. По мнению судьи, острота зрения позволяла женщине прочитать договор», — рассказала Яна Лантратова.
Восстановить справедливость удалось в Челябинском областном суде: договор дарения был признан недействительным, решение первой инстанции было отменено. Однако, как стало известно сегодня, 13 сентября, невестка Галины Башаевой уже подала заявление в кассационную инстанцию, оспаривая выводы облсуда.
«Не бойтесь отстаивать свои права и не сдавайтесь, получив первый отказ. То, что даритель участвовал в оформлении сделки, не означает, что он полностью понимал сущность и правовые последствия совершаемых действий, и не свидетельствует о законности оспариваемой сделки, поскольку для признания сделки соответствующей нормам гражданского закона необходимо, чтобы стороны сделки четко понимали ее правовую природу. Сделка должна соответствовать их действительной воле», — резюмирует Яна Лантратова.