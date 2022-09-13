В Челябинске невестка пыталась выгнать из подаренной квартиры сестру погибшего мужа

Восстановить права пожилой женщине помогла депутат Госдумы Яна Лантратова

Челябинский областной суд признал недействительным договор дарения, заключенный между жительницей Тракторозаводского района Галиной Башаевой и ее невесткой. Родственница пыталась выгнать пенсионерку Башаеву из единственного жилья, восстановить справедливость Галине Александровне помогла депутат Госдумы Яна Лантратова. Парламентарий рассказала о ситуации Первому областному информагентству.



По словам Яны Лантратовой, Галина Башаева подписала договор дарения квартиры в мае 2019 года. Пожилая женщина рассчитывала, что вдова ее брата будет помогать по хозяйству и заботиться о пожилой родственнице, но невестка решила выгнать пенсионерку.

«Помогла составить Галине Александровне исковое заявление, она собрала необходимые медицинские документы и пошла в суд. Однако Тракторозаводский районный суд отказался признать сделку недействительной. По мнению судьи, острота зрения позволяла женщине прочитать договор», — рассказала Яна Лантратова.

Восстановить справедливость удалось в Челябинском областном суде: договор дарения был признан недействительным, решение первой инстанции было отменено. Однако, как стало известно сегодня, 13 сентября, невестка Галины Башаевой уже подала заявление в кассационную инстанцию, оспаривая выводы облсуда.

«Не бойтесь отстаивать свои права и не сдавайтесь, получив первый отказ. То, что даритель участвовал в оформлении сделки, не означает, что он полностью понимал сущность и правовые последствия совершаемых действий, и не свидетельствует о законности оспариваемой сделки, поскольку для признания сделки соответствующей нормам гражданского закона необходимо, чтобы стороны сделки четко понимали ее правовую природу. Сделка должна соответствовать их действительной воле», — резюмирует Яна Лантратова.