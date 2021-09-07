В Челябинске несколько ДТП стали причиной семибалльных пробок

Рассказываем, где особенно непросто проехать этим утром

Сегодня утром, 7 сентября, в Челябинске пробки достигли семи баллов. На некоторых улицах движение стоит из-за аварий. Рассказываем, где сейчас особенно непросто проехать.

Серьезная пробка образовалась на проспекте Победы: на пересечении с улицей Красного Урала возникло ДТП. Стоит движение на Комсомольском проспекте на пересечении с улицами Ворошилова и Молодогвардейцев. Очевидцы также сообщают о большой пробке на улице Братьев Кашириных в районе «Ленты», там затор возник из-за аварии, а также в районе пересечения с улицами Кирова, Каслинской и Свердловским проспектом. На последнем также стоит движение.

Большие пробки зафиксированы на улице Труда в районе Цвиллинга и автодороги Меридиан, на проспекте Ленина, улицах Артиллерийской, Доватора и Блюхера. На Копейском шоссе в районе улицы Трубников также небольшая пробка.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.