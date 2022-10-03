В Челябинске несколько десятков домов остаются без отопления

Социальные объекты подключены полностью

В Челябинске на сегодняшний день, 3 октября, к отоплению подключены все социальные объекты. В жилые дома теплоноситель также подан на 100%, при этом остаются дома, где продолжается регулировка параметров. Об этом на аппаратном совещании сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, на прошедшей неделе поступали обращения от жителей об отсутствии тепла, по этим заявкам управляющие компании и ресурсоснабжающие организации работали все выходные и продолжат на этой неделе.

Также Александр Астахов сообщил о том, что на утро 3 октября завершены все работы по капитальным ремонтам магистральных сетей.

«По улице Румянцева в Металлургическом районе сегодня ночью все сварочные работы закончены, утром начали заполнение системы. Те дома, которые были на низких параметрах в Металлургическом районе, будут подключены по основной ветке»,— добавил он.

Распоряжение о начале отопительного сезона глава города Наталья Котова подписала 26 сентября. Горожанам пообещали включить отопление до конца прошедшей недели.

Журналист ИА «Первое областное» разобралась, куда звонить горожанам, если в квартирах по-прежнему холодно.