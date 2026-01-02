В Челябинске «Необыкновенные Елки» собрали более 8000 гостей и 117 артистов



Проект проводят с 2013 года

Более восьми тысяч человек посетили благотворительный новогодний проект «Необыкновенные Елки» в Челябинске. Мероприятие, организованное открытым инклюзивным пространством «Наше место», проходило с 12 по 14 декабря на Ледовой арене «Трактор».

Участниками стали около 2700 детей и 1000 молодых людей с инвалидностью, а также их родные и близкие. Все посещения были бесплатными. В подготовке и проведении праздника участвовали более 300 волонтеров, декораторов, ведущих и фотографов.

Для детей с особенностями здоровья этот праздник стал ярким творческим событием декабря, которое оставляет долгие и добрые воспоминания.

Главной особенностью праздника стали творческие номера, подготовленные самими артистами с ограниченными возможностями здоровья.

«С такими актерами работать гораздо проще, потому что отклик сразу получаешь. Они всегда верят и ищут помощи, атмосфера на репетициях потрясающая», — поделилась режиссер театральных постановок клуба «Наше место» Ольга Устинова.

Площадка была полностью адаптирована для людей на колясках и слабовидящих, а спектакли сопровождались переводом на русский жестовый язык.

«Для нас важно, чтобы здесь никто не чувствовал себя „особым случаем“. Чтобы каждый мальчик и девочка, каждый молодой человек приходили не „на мероприятие“, а в пространство, где их видят и принимают. Мы делаем это уже 12 лет — и все равно каждый раз переживаем будто впервые», — говорит руководитель Открытого инклюзивного пространства «Наше место» Мария Дусмухаметова.

Проект «Необыкновенные Елки» проводится с 2013 года и является одним из крупнейших инклюзивных событий в России.