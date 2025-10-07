В Челябинске неизвестные украли шарики с нового магазина азиатской еды

Парочку не смутили ни прохожие, ни камеры

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Некультурные люди в культурном городе — так можно описать двух челябинцев, которые так сильно хотели шарики, что решили украсть их с нового азиатского супермаркета на Кировке. Украшения с усилием отрывала женщина, ее не смутили ни косые взгляды прохожих, ни камеры наблюдения.

Видеозапись с вандалами в редакцию ИА «Первое областное» прислала представительница сети «Джао Дао» Мария. По ее словам, шарики украли вечером 3 октября.

«В полицию мы не обращались. Но нам очень обидно, мы старались, украшали магазин к открытию», — поделилась Мария.

Напомним, сам магазин открылся всего за день до происшествия, 2 октября. Он стал первой точкой в Челябинске, где можно купить и сразу приготовить рамен.