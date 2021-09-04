В Челябинске недоступен сайт городской администрации

Горожане сообщают, что не могут попасть на страницу мэрии с самого утра

Сегодня утром, 4 сентября, корреспонденты Первого областного информагентства не смогли попасть на сайт администрации Челябинска. На проблемы с загрузкой пожаловались и местные жители. ИА «Первое областное» выяснило, что случилось с электронным ресурсом городской мэрии.

«С самого утра сайт администрации Челябинска не загружается. Думала, проблема с интернетом в телефоне, но оказалось, что сайт не грузится и с компьютера»,— пожаловалась челябинка Анастасия.

Действительно, после долгой загрузки на странице появляется сообщение «Время ожидания истекло».

В пресс-службе городской администрации корреспонденту Первого областного информагентства объяснили, что сайт не работает из-за того, что по адресу, где расположена городская мэрия — на площади Революции, 2 — нет электричества.

Однако жители Челябинска могут посмотреть главные новости на нашем сайте. Например, афишу праздничных мероприятий в честь дня рождения города.