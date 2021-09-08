В Челябинске за полторы недели не нашли собственника колодца, куда провалился школьник

Мама мальчика рассказала, что следователи устанавливают ответственного за открытый люк

В Челябинске, в Тракторозаводском районе, до сих пор не установлен собственник колодца, в который упал восьмилетний мальчик. Об этом в среду, 8 сентября, сообщила мама пострадавшего ребенка.

По словам челябинки Ольги, личность или организацию, ответственных за содержание колодца, устанавливают правоохранители.

«Глубина колодца была 3,5 метра, вода наполняется снизу. Хозяин не установлен, колодец бесхозный, но сейчас будут поднимать через застройщика», — рассказала мама пострадавшего мальчика Ольга.

Также она сообщила, что представители администрации прикрыли колодец крышкой. Сейчас перед следователями стоит задача — найти хозяина колодца.

Напомним, вечером 29 августа в Челябинске восьмилетний школьник упал в колодец, наполненный холодной водой. Инцидент произошел в районе переулка Мамина в Тракторозаводском районе. По данному факту прокуратура и полиция проводят проверку.

ИА «Первое областное» в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города сообщили, что с начала 2021 года в Челябинске украли более четырех тысяч люков.

Для реакции нужна трагедия? Почему в Челябинске много бесхозных сетей и объектов, рассуждает корреспондент ИА «Первое областное».

