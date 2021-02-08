После оттепели в Челябинскую область возвращаются холода. На этой неделе ночные температуры могут упасть до −30 градусов. Из-за этого школьников, вероятно, опять не пустят на уроки. Однако минувшей ночью в Челябинске было не настолько морозно, чтобы не идти в школу.
В понедельник, 8 февраля, все школы города учатся в обычном режиме.
Напомним, в начальной школе занятия отменяются при утренних температурах ниже −25 градусов. Сегодня утром в Челябинске было −22 градуса.
Прогноз погоды в Челябинской области на понедельник, 8 февраля, по этой ссылке.
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