В Челябинске не хватает бесплатных талонов к стоматологу

Многие частные клиники не хотят работать по тарифам ФОМС

В Челябинске сложно попасть на прием к бесплатному стоматологу. Талоны к докторам есть, но на всех желающих их не хватает, хотя изрядная часть горожан давно лечится исключительно в платных клиниках. Почему возник дефицит, попытался понять журналист ИА «Первое областное».

Этим летом в СМИ несколько раз попадали фото очередей в стоматологию № 1 на проспекте Победы. Руководство клиники объясняет, что возникли технические проблемы — люди не могут оформить талон дистанционно, и поэтому вынуждены идти за талонами лично.

Стоматологию № 4 на улице Дзержинского в Ленинском районе города когда-то тоже осаждали толпы пациентов. Сейчас талоны в регистратуре здесь не выдают, и под окнами клиники по утрам пусто. Запись ведут исключительно через сайт. И работает она без сбоев. Но все талоны, а выдают их всего раз в неделю, горожане сметают за считанные минуты. Талонов попросту не хватает.

Через 10 минут после того, как выложили талоны в 4-й стоматологии, по полису ОМС свободных мест нет, а на платный прием не взяли ни одного талона.

По данным нашей редакции, стоматология № 4 выдает 55 детских и около 140 взрослых талонов в неделю. То есть чуть меньше 800 талонов в месяц. Или около 9,5 тысяч талонов в год. При этом клиника остается главной стоматологией Ленинского района с населением около 200 тысяч человек. Если бы все они встали в реальную очередь, ждать талона к врачу пришлось бы годами. Почему так происходит — попробуем разобраться.

Государственных стоматологий в Челябинске практически не осталось. Почти все клиники, работавшие в советское время, перешли в частные руки. И теперь немногие соглашаются лечить челябинцев по расценкам ФОМС. Например, в конце прошлого года принимать пациентов по полису ОМС отказалась стоматология № 3 на ЧТЗ. То же самое сделали несколько небольших частных клиник.

Вылечить кариес в частной стоматологии сегодня можно от 3-5 тысяч рублей. Фонд обязательного страхования платит медикам меньше — 701 рубль. Пульпит у частников обойдется минимум в 5-6 тысяч рублей. ФОМС заплатит врачам 1869 рублей. Неудивительно, что работать по таким низким тарифам стоматологии не хотят. И дело даже не в размере прибыли.

«Зарплата доктора на бесплатном и платном приеме отличается ненамного. 75% всех денег, перечисленных государством, все равно уйдут на зарплату врачей и налоги. Огорчает, что на остаток не получится закупить хорошие медикаменты, как это делают в той же Москве. А так хочется, чтобы пломба была надежной и стояла годами»,

— рассказал ИА «Первое областное» руководитель одной из челябинских стоматологий.

До недавнего времени только платный прием позволял стоматологиям развиваться: закупать современные высококлассные установки, американские и японские пломбировочные материалы. Деньги ФОМС частным клиникам разрешали направлять исключительно на зарплаты и на покупку мягкого инвентаря, например, ваты и перевязочного материала.

И лишь недавно частникам разрешили покупать за счет государства недорогие лечебные установки. Сотрудничать с государством стало более привлекательно. Однако этого недостаточно.

Сегодня клиникам не хватает врачей, особенно детских. А нагрузка на тех, кто работает с пациентами ФОМС, запредельная.

«Есть примеры, когда кабинет стоматолога в государственной поликлинике работает в лайт-режиме. Детей берут исключительно на профилактические осмотры, а лечить не хотят. По деньгам разницы никакой — тариф ФОМС на осмотр и лечение практически одинаковый. А головной боли нет. Для работы с детьми нужны стальные нервы и любовь к своему делу. Раньше прием ребенка ФОМС оплачивал на 15% дороже. Сейчас надбавку сняли. И никто не хочет заниматься детьми. А те, кто все-таки лечит, устали от большой нагрузки. Люди выгорают и уходят. Нет сил», — говорит наш спикер. И все же выход, по мнению нашего собеседника, есть. «Нужно сделать тарифы ФОМС адекватными. Приблизить их к тарифам платных приемов. Тогда многие частные клиники будут готовы работать по государственному заказу, и число талонов для жителей увеличится. Сейчас тарифы ФОМС словно пенсия. А разве можно на нее прожить?»

— замечает эксперт.