Власти Челябинска отказались от корректировки расписания автобусов

В целом общественный транспорт следует в соответствии с графиком

В Челябинске корректировать расписание движения автобусов не будут, так как общественный транспорт соблюдает установленные интервалы движения. Об этом сегодня, 25 апреля, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

На прошлой неделе глава Челябинска Наталья Котова сообщила, что в мэрию поступают жалобы на большие интервалы в движении автобусов № 7, 64 и 71, и предложила сократить интервалы, если это необходимо.

Андрей Ксензов на этой неделе доложил, что провел мониторинг движения автобусов вместе с ответственными организациями, грубых нарушений выявлено не было.

«Интервалы расходятся с заявленными на 3—4 минуты. Между тем было установлено, что в пиковое время сближение автобусных маршрутов № 64 и № 71 происходит на перекрестке улиц Бейвеля, Чичерина, Труда, Энгельса, проспекта Ленина вследствие плотного потока движения стороннего транспорта», — сообщил он.

Андрей Ксензов отметил, что в таком случае корректировка расписания движения автобусов нецелесообразна, а для предотвращения увеличения интервалов заторы будут регулироваться в ручном режиме.