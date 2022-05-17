В Челябинске назвали цены на платное обучение в колледжах

Обзор колледжей и техникумов Челябинска с расценками на учебу

В Челябинской области в этом году выпускаются почти 37 тысяч девятиклассников. Перед ребятами стоит выбор — продолжить обучение в школе или получить среднее специальное образование (СПО). Для первых на перспективу ИА «Первое областное» уже рассказывало о стоимости обучения в вузах региона, а теперь мы подготовили обзор колледжей и техникумов с ценами на учебу.

Приемная кампания для поступления в колледжи в этом году начнется в середине июня. Полезную информацию для поступающих, в том числе о количестве бюджетных мест и стоимости обучения, учреждения, как правило, публикуют ближе к 16 июня. Но некоторые с прайсом и контрольными цифрами приема уже определились.

Так, в Челябинском энергетическом колледже имени Кирова (ЧЭнК) стоимость обучения в 2022/2023 учебном году составит 68 900 рублей на очном отделении и 25 000 — на заочном.

Получить образование на дневном отделении здесь можно только после 9-го класса. Для этого откроют в общей сложности 430 мест. Среди них — специалист по земельно-имущественным отношениям, теплоснабжению и теплоэнергетическому оборудованию, техник-электрик по направлению «электрические станции, сети и системы» и другие. После 11-го класса в ЧЭнК можно поступить на заочное отделение.

Определились с ценами на обучение и в колледже Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). В 2022/2023 учебном году для поступающих на «лечебное дело», «сестринское дело», «акушерское дело», «фармацию» и «лабораторную диагностику» стоимость за первый курс установили на уровне 89 150 рублей. Но поступить в колледж ЮУГМУ можно только после 11-го класса. Для этого откроют 210 мест, из которых 160 — бюджет.

В Южно-Уральском государственном техническом колледже (ЮУрГТК) на базе 9 классов готовы обучить 550 специалистов, еще 110 — после 11-го. В колледже готовят архитекторов, бухгалтеров, сварщиков, литейщиков, специалистов по земельно-имущественным отношениям, механиков, технологов металлообрабатывающего производства и специалистов других направлений. Стоимость обучения студентов-контрактников в 2022/2023 учебном году пока не определили.

Только платно можно получить профессию в челябинском колледже «Комитент». Согласно опубликованной на сайте учреждения информации, стоимость обучения на первом курсе составит 41 760 рублей. В перечне специальностей — «кинология», «дизайн», «туризм», «поварское и кондитерское дело», «актерское искусство», «право и судебное администрирование», «реклама», «банковское дело» и другие.

В Челябинском радиотехническом техникуме (ЧРТ) в этом году готовы на очном отделении обучить 150 выпускников 9-х классов по пяти специальностям. Это «сетевое и системное администрирование», «информационные системы и программирование», «обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» и «реклама». Стоимость обучения в этом году оставили на прежнем уровне — 69 000 рублей.

Заочно в радиотехникум можно поступить на «техническое обслуживание и ремонт электронной техники» и «почтовую связь». Цена на эти специальности в 2022/2023 учебном году составит 30 000 рублей.

Контрольные цифры приема определили и в Челябинском юридическом колледже (ЧЮК). Обучить здесь профессиям готовы 1000 девятиклассников и 350 выпускников 11-х классов. Стоимость обучения пока неизвестна, но в прошлом году она была установлена на уровне 45 000 рублей для всех специальностей, кроме «защиты в чрезвычайной ситуации» и «пожарной безопасности». На них ценник был установлен на уровне 65 600 рублей за год.

В Челябинском государственном колледже индустрии питания и торговли в этом году откроют 550 мест. Все они, согласно опубликованной на сайте учреждения информации, на бюджетной основе.

В этом году получить профессиональное образование в Южно-Уральском государственном колледже (ЮУГК) после 9-го класса смогут 600 студентов, после 11-го — еще 265 человек. В учреждении обучают профессиям, дающим квалификации техника, товароведа-эксперта, дизайнера, разработчика веб- и мультимедийных приложений, ювелира и многих других. Информация о количестве бюджетных и коммерческих мест, а также стоимости обучения пока неизвестна.

Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» готовит специалистов текстильной и легкой промышленности. После 9-го класса здесь обучают будущих швей, специалистов по «конструированию, моделированию и технологии швейных изделий», «технологии текстильных изделий», «коммерции» и «операционной деятельности в логистике». Но с 2022/2023 учебного года здесь будут обучать редкой и востребованной в последнее время специальности — сурдопереводчик. Подготовка переводчиков русского жестового языка на базе 11 классов будет проходить на бюджетной основе. Количество бесплатных и платных мест на момент выхода материала также пока не установлено.

Не определились со стоимостью обучения пока и средние профессиональные образовательные учреждения, открытые при Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), Челябинском государственном университете (ЧелГУ), Челябинском институте путей сообщения (ЧИПС), Уральском государственном университете физической культуры (УралГУФК) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогического университете (ЮУрГГПУ). Актуальные прайсы появятся на их сайтах ближе к старту приемной кампании.