В Челябинске назвали самых халатных перевозчиков

Нарушения отслеживают с помощью Интеллектуальной транспортной системы

В Челябинске выявили четырех перевозчиков, которые недобросовестно отнеслись к своей работе. Речь идет о неисполнении рейсов, отклонении от маршрута, нарушении расписания при отправлении с конечных остановок, сообщили в телеграм-канале Челябинский общественный транспорт.



Нарушения отслеживают с помощью Интеллектуальной транспортной системы. По итогам перевозчикам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов.

Так, выявили нарушения при движении автобусов № 23, 33 («ЧелябГорТранс»), № 51 и 136к (ООО «ЗапСибАвто»), № 123 (ООО «Третий автобусный парк») и № 158к (ООО «Автотранспортное предприятие 1»).