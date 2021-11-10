В Челябинске назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Сотрудникам предлагают работу с зарплатой в 100 тысяч рублей

В Челябинске составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в ноябре. Больше всего готовы платить менеджерам по продаже кормовых добавок, сообщает SuperJob.

Им обещают оклад от 120 тысяч рублей. Сотруднику предстоит развивать клиентскую базу, участвовать в выставках, семинарах, а также проводить аналитику стратегического развития компании. Работнику предлагают регулярное повышение квалификации.

Вторая вакансия — менеджер по продажам с зарплатой до 100 тысяч рублей. Необходим сотрудник с опытом работы от одного года. Компания предлагает уютный офис в шаговой доступности от транспортной развязки.

Тройку лидеров замыкает вакансия инженера по ремонту и эксплуатации оборудования с зарплатой до 100 тысяч рублей. Ищут специалиста с опытом работы от одного года и высшим образованием. Компания предлагает служебный транспорт из отдаленных районов, а также льготные путевки в санатории и профилактории.

«В рейтинг также попала вакансия врача-рентгенолога в федеральную сеть медицинских центров с зарплатой от 80 тысяч рублей. Работодатель предлагает бесплатное обучение и повышение квалификации, а также льготное медицинское обслуживание для сотрудников клиники и членов их семьи. Замыкает пятерку вакансия системного администратора с опытом работы от трех лет, высшим образованием и зарплатой 60 тысяч рублей», — сообщает SuperJob.

Также в Красноярске, Самаре и Челябинске среди высокооплачиваемых позиций — вакансии медицинского персонала, которому предлагают от 70 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации.