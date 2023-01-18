В Челябинске назвали самые высокооплачиваемые вакансии января

На первом месте оказалось предложение с зарплатой от 85 тысяч рублей

Территориальному менеджеру по развитию жилищного кредитования в Челябинске предлагают заработную плату от 50 тысяч рублей, а больше всего может получать инженер-конструктор. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob, где составили рейтинг из пяти самых высокооплачиваемых вакансии нашего города. На пятом месте находится уже вышеупомянутый территориальный менеджер, который требуется в «Почта Банк», причем требуется сотрудник с соответствующим опытом.

На четвертой строчке расположилось предложение о найме контролера технического состояния автотранспортных средств, которому готовы платить от 50 до 57 тысяч рублей в месяц. Там тоже требуется опыт и компьютерная грамотность. Тройку самых высокооплачиваемых вакансий месяца открывает предложение от торговой сети «Магнит», где ищут товароведа сектора приемки. Специалисту готовы платить до 55 800 рублей в месяц: требуются опыт и образование не ниже среднего специального.

На втором месте оказалась вакансия от «Сбербанка». Организации нужен старший специалист по взысканию, которому готовы платить от 65 400 рублей в месяц. Здесь опыт работы не требуется, также кандидатам нужно иметь среднее специальное или неоконченное высшее образование. Самым высокооплачиваемым предложением в Челябинске оказалась вакансия инженера-конструктора, который требуется на одно из машиностроительных предприятий. Ему готовы платить от 85 до 125 тысяч рублей, а также могут предоставить отсрочку от мобилизации. Правда, и требования там значительно выше, чем в предыдущих предложениях.

По данным ГУ по труду и занятости Челябинской области, по состоянию на 17 января в нашем регионе зарегистрировано 12 823 безработных, а уровень безработицы составляет 0,69%. При этом работодатели разместили 35 993 вакансии, а коэффициент напряженности труда составляет 0,45.