Первое, что челябинцы ценят в общественном транспорте, — его пунктуальность. Именно это качество и проверили в январе специалисты Организатора перевозок Челябинской области. По итогам проверки названы самые пунктуальные маршруты и те маршруты, которые выходят на линию абы как.
В Челябинске в число лучших перевозчиков месяца попали:
— трамвай № 18, «ЧелябГЭТ»;
— троллейбус № 14, «Синара — ГТР Челябинск»;
— автобус № 44, «Меркурий»;
— автобус № 123, «Третий автобусный парк»;
— автобус № 130, ИП Планков В. В.;
— автобус № 204, «Мегаавто».
А в Копейске:
— автобус № 19а, «Меркурий»;
— автобус № 41, «Копейское пассажирское автопредприятие».
«Такие проверки проводятся каждый месяц. Неисполнение рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных, отклонение от трассы маршрута и многие другие нарушения выявляются автоматически с помощью Региональной навигационно-информационной системы. По итогам проверки перевозчикам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов», — говорят в ведомстве.
Худшими маршрутами месяца стали:
— автобус № 10к, «Никита Кожемяка» (20% выполненных рейсов);
— автобус № 45, «Фортуна» (33%);
— автобус № 19, «Автолайн» (35%);
— автобус № 136к, «Автотранспортное предприятие 1» (42%);
— автобус № 128, «Автотранспортное предприятие 1» (47%);
— автобус № 176, «Сатурн» (58%).