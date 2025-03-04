В Челябинске назвали самые пунктуальные маршруты общественного транспорта

А также те, что выходят на линию абы как

Первое, что челябинцы ценят в общественном транспорте, — его пунктуальность. Именно это качество и проверили в январе специалисты Организатора перевозок Челябинской области. По итогам проверки названы самые пунктуальные маршруты и те маршруты, которые выходят на линию абы как.

В Челябинске в число лучших перевозчиков месяца попали:

— трамвай № 18, «ЧелябГЭТ»;

— троллейбус № 14, «Синара — ГТР Челябинск»;

— автобус № 44, «Меркурий»;

— автобус № 123, «Третий автобусный парк»;

— автобус № 130, ИП Планков В. В.;

— автобус № 204, «Мегаавто».

А в Копейске:

— автобус № 19а, «Меркурий»;

— автобус № 41, «Копейское пассажирское автопредприятие».

«Такие проверки проводятся каждый месяц. Неисполнение рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных, отклонение от трассы маршрута и многие другие нарушения выявляются автоматически с помощью Региональной навигационно-информационной системы. По итогам проверки перевозчикам выставляются штрафы за нарушение условий контрактов», — говорят в ведомстве.

Худшими маршрутами месяца стали:

— автобус № 10к, «Никита Кожемяка» (20% выполненных рейсов);

— автобус № 45, «Фортуна» (33%);

— автобус № 19, «Автолайн» (35%);

— автобус № 136к, «Автотранспортное предприятие 1» (42%);

— автобус № 128, «Автотранспортное предприятие 1» (47%);

— автобус № 176, «Сатурн» (58%).