В Челябинске назвали лучшие команды яхтсменов УрФО

На Шершнях прошел межрегиональный чемпионат по парусному спорту

Челябинская область приняла чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту в классе яхт MX700. Соревнования прошли на Шершневском водохранилище в яхт-клубе «ТвояПривилегия».



Организаторами соревнования выступили министерство спорта Российской Федерации, общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация парусного спорта», министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Федерация парусного спорта Челябинской области, ООО «Привилегия Смарт».





В соревнованиях принимали участие спортсмены, имеющие лицензию Всероссийской федерации парусного спорта и спортивный разряд не ниже второго.

20 июня прошла регистрация участников и тренировочные выходы. Первый гоночный день и открытие соревнований — 21 июня. В этот же день стартовала первая гонка в 11:30. Награждение состоялось 22 июня в 17:00.





По итогам соревнований первое место заняла команда из Челябинска ProParus74 (Эдуард Подшивалов, Игорь Ушаков, Евгений Гоц, Александр Белобородов), второе место — у команды «Вкус ветра» (Челябинск), третье — у команды «Банзай» (Екатеринбург, Тюмень). Команды, занявшие первые три места, были награждены медалями. Победители получили кубок и дополнительные призы от спонсоров и организаторов чемпионата.