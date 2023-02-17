В Челябинске назвали лучшие и худшие маршруты общественного транспорта за январь 2023 года

Рейтинг составлялся по проценту выполненных обязательств

Стали известны лучшие и худшие перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, в Челябинской агломерации. Специалисты ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» поделились результатами проведенной приемки работы за январь.

В число лучших вошли восемь автобусных и по одному трамвайному и троллейбусному маршруту. Эти перевозчики провели 100 процентов необходимых рейсов:

13К АВ (ООО «ТОДЕС»);

15 АВ (ООО «ТРЕСТ СКМ»);

44 АВ (МУП «Служба организации движения»);

51 АВ (ООО «Копейское маршрутное такси»);

7 АВ (МУП «Копейское пассажирское автопредприятие»);

8 АВ (МУП «Копейское пассажирское автопредприятие»);

203 АВ (ООО «А ТЕНДЕР ГРУПП»);

208 АВ (ООО «Автотранс+»);

19 ТБ (ООО «ЧелябГЭТ»);

17 ТМ (ООО «ЧелябГЭТ»).

Неудовлетворительно исполнили обязательства перевозчики пяти автобусных маршрутов:

483 АВ — 79,14% исполнения (МУП «Служба организации движения»);

158К АВ — 75,47% исполнения (ООО «Автолайн»);

48 АВ — 66,71% исполнения (ООО «Сатурн»);

61 АВ — 46,77% исполнения (ООО «Никита Кожемяка»);

33 АВ — 29,56% исполнения (ООО «Сатурн»).

С перевозчиками, у которых процент исполнения обязательств ниже 100, «Организатор перевозок» ведет претензионную работу. За невыполнение объема рейсов перевозчикам выставляют штрафы в соответствии с заключенными госконтрактами.