Стали известны лучшие и худшие перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, в Челябинской агломерации. Специалисты ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» поделились результатами проведенной приемки работы за январь.
В число лучших вошли восемь автобусных и по одному трамвайному и троллейбусному маршруту. Эти перевозчики провели 100 процентов необходимых рейсов:
13К АВ (ООО «ТОДЕС»);
15 АВ (ООО «ТРЕСТ СКМ»);
44 АВ (МУП «Служба организации движения»);
51 АВ (ООО «Копейское маршрутное такси»);
7 АВ (МУП «Копейское пассажирское автопредприятие»);
8 АВ (МУП «Копейское пассажирское автопредприятие»);
203 АВ (ООО «А ТЕНДЕР ГРУПП»);
208 АВ (ООО «Автотранс+»);
19 ТБ (ООО «ЧелябГЭТ»);
17 ТМ (ООО «ЧелябГЭТ»).
Неудовлетворительно исполнили обязательства перевозчики пяти автобусных маршрутов:
483 АВ — 79,14% исполнения (МУП «Служба организации движения»);
158К АВ — 75,47% исполнения (ООО «Автолайн»);
48 АВ — 66,71% исполнения (ООО «Сатурн»);
61 АВ — 46,77% исполнения (ООО «Никита Кожемяка»);
33 АВ — 29,56% исполнения (ООО «Сатурн»).
С перевозчиками, у которых процент исполнения обязательств ниже 100, «Организатор перевозок» ведет претензионную работу. За невыполнение объема рейсов перевозчикам выставляют штрафы в соответствии с заключенными госконтрактами.